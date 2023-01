Le rappeur Dinos rejoint la programmation du Printemps de Bourges 2023

Le Printemps de Bourges prend encore plus une tonalité rap pour sa 47e édition. Mercredi 19 avril, sur la grande scène du W, les festivaliers pourront applaudir et reprendre en chœur les titres du rappeur Dinos. C'est la nouvelle tête d'affiche qui a été dévoilée ce jeudi par les organisateurs. L'artiste s'est imposé sur la scène rap depuis quelques années et a sorti en novembre 2022 l'album "Hiver à Paris".

ⓘ Publicité

Le même soir, le public aura aussi droit à un concert du rappeur Lomepal mais aussi de Meryl et Kalika.