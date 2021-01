Le rappeur Georgio tourne son nouveau clip au-dessus d'Aix-les-Bains

C'est au Belvédère du Revard, à 30 kilomètres de Chambéry (Savoie), que le rappeur français Georgio a tourné cette semaine le clip d'une nouvelle chanson inédite. Le deuxième volet de sa session "Ailleurs" sort en ligne ce jeudi 21 janvier.

À la recherche d'un lieu insolite pour enregistrer son nouveau morceau inédit, Georgio a opté pour un coucher de soleil au Revard, au-dessus d'Aix-les-Bains (Savoie). Lundi 18 janvier, le rappeur parisien a tourné le clip de son dernier single, les pieds dans la neige. La session 2 de "Ailleurs" sera en ligne ce jeudi 21 janvier.

À presque 28 ans, Georgio, qui fédère plus de 200 000 abonnés sur Youtube, va sortir son quatrième album. En parallèle, un deuxième projet lui tient à cœur : l'enregistrement de quatre chansons inédites, en extérieur, dans des lieux hors du commun. Après un clip tourné sur une plage bretonne en décembre dernier, avec Victor Solf en accompagnement au piano, Georgio rappe cette fois en Savoie. Il est accompagné à la guitare par l'auteur-compositeur de pop urbaine Tsew The Kid.

Un inédit acoustique dans un lieu hors du commun

Privé de concerts, le rappeur profite de ces "sessions acoustiques" pour s'évader en région. "L'ambition de ce projet est de pouvoir jouer de la musique dans des endroits complètement libres, où la nature prime sur l'homme. Après la mer, je voulais faire la montagne. J'avais envie de faire un _"guitare-voix"_, donc j'ai appelé Tsew et on a créé un morceau exclusivement pour être ici."

Après une première session enregistrée au bord de mer en décembre, Georgio et Tsew the kid ont opté pour la Savoie pour la deuxième chanson. - Coline Mollard

Adepte de littérature, Georgio a reçu un disque d'or pour son deuxième album, Héra, sorti en 2016. L'artiste veut mettre du sens dans ses textes, souvent empreints de poésie et de mélancolie. Il y raconte son quotidien, ses rencontres. "L'amour veut me faire creuser ma tombe, m'arracher le cœur." Pour l'épisode 2 de "Ailleurs", il évoque surtout ses émotions. "La chanson fait un _constat sur la façon de vivre ses émotions_, et comment chacun tente de faire bouger les choses, à son échelle", décrit le rappeur.

Le nouveau single de Georgio mêle chanson et rap, pour évoquer la façon de gérer ses émotions. - Coline Mollard

"On n'avait jamais vu un paysage comme ça"

C'est seulement la semaine précédent le tournage que Georgio décide d'écrire sa chanson et de l'enregistrer en Savoie. Tsew The Kid n'a pas hésité une seconde quand son ami l'a sollicité. "_Quand Georgio m'a envoyé les photos du spot, j'ai dit oui tout de suite_. Ce genre de photos, je les vois seulement sur Instagram d'habitude", rigole l'artiste de 24 ans. "En plus, le décors correspond plutôt bien à la chanson."

"Quand Georgio m'a envoyé les photos du spot, j'ai dit oui tout de suite." - Tsew the kid

Difficile de se réchauffer après deux heures de tournage, mais le décors en vaut la peine. "Il fait très froid, mais c'est hyper cool", sourit Georgio. "C'est complètement fou cette mer du nuages en dessous des montagnes... Ça fait vraiment du bien de pouvoir partir de Paris, d'être dans la nature, surtout avec la situation actuelle en France."

Les deux artistes cherchaient un décors "hors du commun" pour leur nouveau clip. - Coline Mollard

