Le rappeur Orelsan enflammera le festival Beauregard le samedi 9 juillet 2022

Il est de retour à Beauregard. Après 2012 et 2018, Orelsan sera de nouveau sur la scène du festival d'Hérouville le samedi 9 juillet 2022. Une annonce faite ce jeudi par les organisateurs de l'événement. Le programmateur et co-directeur du festival Paul Langeois ne cache pas sa satisfaction : "on est très content de l'accueillir à nouveau. Il est à la maison et c'était pour nous impensable de faire une édition 2022 sans l'inviter à Beauregard. D'ici là son quatrième album sera sorti, un album attendu car au-delà d'être un artiste normand, Orelsan est devenu un des artistes phares de la scène française."

Beauregard, le rappeur - né à Alençon et qui a grandi à Caen - connaît bien : il a enchanté le festival normand en 2012 et a été consacré par 30.000 personnes en 2018.

Orelsan est au cœur de l’actualité avec donc un 4e album très attendu, une tournée qui débute en janvier 2022 au Zénith de Caen et une série-documentaire sur sa vie.

Orelsan à Beauregard en 2018

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Orelsan à Beauregard en 2012 au micro de France Bleu Normandie

Vente des places ce vendredi 22 octobre

L’ensemble de la billetterie et donc tous les pass (du 1 au 4 jours soit 7, 8, 9, 10 juillet) sont en vente à partir de ce vendredi 22 octobre 2021 dès 10h sur le site internet du festival de Beauregard.

Attention : la journée du Day Before le mercredi 6 juillet 2022 avec Muse affiche complet. Cette journée ne rentre dans aucune combinaison de pass mis en vente à partir de vendredi.

à lire aussi Festival Beauregard : Muse en ouverture de l'édition 2022