Le rappeur Orelsan rend hommage à Caen dans son dernier album

La chanson s'appelle "Dans ma ville, on traîne". Le rappeur Orelsan y décrit ses souvenirs dans la ville du Calvados qu'il connaît si bien. Il y a vécu dès l'âge de 16 ans, avant de déménager à Paris plus de dix ans plus tard.

Dans ma ville, on traîne entre le béton, les plaines

Dans les rues pavées du centre, tous les magasins ferment

On passe les week-ends dans les zones industrielles

Près des zones pavillonnaires où les baraques sont les mêmes

Ma ville est comme la première copine que j’ai jamais eue

Je peux pas la quitter pourtant je passe mon temps à cracher dessus

Parler du beau temps serait mal regarder le ciel

Je la déteste autant que je l’aime, sûrement parce qu’on est pareils

Voici les premiers mots de la chanson entièrement consacrée à Caen. "J'y ai pleins de souvenirs", reconnaît le rappeur. "Je faisais du roller alors j'aimais bien traîner sur le port. On allait aussi dans les centres commerciaux le week-end." Dans sa chanson, les magasins du centre-ville sont happés par les grandes surfaces.

"C'est cool, parce que la ville a bien changé." - Orelsan Copier

"Le soir, après minuit, tu ne vois plus que des étudiants dans les rues ! Caen est une ville très étudiante." Orelsan décrit aussi la pluie. "J'ai lu quelque part qu'il faisait beau 40 jours dans l'année et qu'il pleuvait 300 jours ! Je suis habitué à ce temps-là, ça me convient."

Après 22 heures, tu croises plus de gens

Comme si on était encore sous les bombardements

T’entendras que les flics et le bruit du vent

Et quelques mecs de la fac en 3ème mi-temps

Qui devraient pas trop s’approcher du bord

Quand ils vont se terminer sur le port

Dans les quelques bars qui servent encore

Où y a des clopes et des anglais ivres morts

5 heures du mat’, la queue dans les kebabs en sortie de boîtes

Tu peux prendre une pita ou prendre une droite

Ou alors tu peux prendre le premier tram

Et si jamais tu t’endors, tu te réveilleras sur les bords de la ville

Là où les centres commerciaux sont énormes

Où on passait les samedis en famille

Où j’aimais tellement me balader

Même quand on avait que dalle à acheter

Aujourd'hui, le rappeur est plutôt fier de sa ville. "Quand j'amène des potes, ils trouvent ça cool. Je ne le remarquais pas quand je vivais là-bas. Mais avec le recul, c'est agréable. La taille de la ville me convient."

Orelsan donne un concert le 2 février au Zénith de Caen. N'essayez plus... c'est déjà complet !