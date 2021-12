Le rappeur Orelsan reporte son concert à Lille

Après les annonces gouvernementales liées à la pandémie du Covid19, le chanteur Orelsan annonce ce mardi 28 décembre sa décision d'annuler le début de sa tournée en France notamment son concert prévu à Lille le 20 janvier. Sur twitter, le rappeur se veut optimiste et annonce déjà une nouvelle date.

Le rappeur Orelsan a annoncé ce mardi 28 décembre sa décision d'annuler le début de sa tournée 2022. Après les annonces du gouvernement sur le retour des jauges à l'extérieur comme en intérieur, le chanteur annule ses concerts prévus à Caen, Rouen, Lille et Amiens en 2022. Les premiers concerts d’Orelsan étaient prévus à Caen (15 janvier), Rouen (19 janvier), Lille (20 janvier) et Amiens (21 janvier). Tous sont d’ores et déjà complets, comme la quasi-intégralité de la tournée.

Le concert à Lille est reporté au dimanche 29 mai

Le chanteur devait donc se produire le 20 janvier au Zénith de Lille. Sur Twitter, Orelsan rassure ses fans lillois, le concert prévu le 20 janvier est reporté au 29 mai 2022. Sur les réseaux sociaux, le chanteur s'est exprimé en essayant de garder le sourire : "Malheureusement les premières dates de la tournée sont annulées (Pour une sombre histoire de virus). C'est bien sûr très relou, mais pas dramatique car elles sont reportées".

Orelsan a d'ailleurs précisé dans son message sur Twitter, qu'il prépare "un show encore plus fou" pour ces nouvelles dates de concert. De quoi réconforter les fans. Autre information, ses autres concerts sont maintenus pour l'instant.