Le rappeur Roméo Elvis tourne son dernier clip à Antibes

Le rappeur Roméo Elvis, nouvelle idole des jeunes, vient de dévoiler son nouveau clip "Soleil". Un clip de trois minutes et 46 secondes tournée à Antibes. Le chanteur déambule dans les allées du camping du Pylône. Réalisé par Brice VDH et Asian Rocky, le clip catapulte le rappeur dans un univers décalé, de guitariste dans un camping à joueur de poker millionnaire. On embarque directement dans une dimension parallèle où Roméo incarne un artiste amateur faisant la rencontre d’un chien qui deviendra à la fois son meilleur ami et la clé d’un succès fulgurant. »

Roméo fait son Roméo

Une histoire d'amour entre Roméo .. et son chien. Histoire d'amour filée tout au long du clip.

"T'es la seule chose dont j'ai peur, la seule place dans mon cœur [...] L'amour est un idéal mais je suis un idéaliste, j'ai compris que c'était bon le jour où tu m'as fait la bise, depuis que je suis avec toi : le soleil renaît dans ma vie" Roméo Elvis

Dans ce clip également : la chanteuse Angèle sa sœur. Et la femme du rappeur : Lena.