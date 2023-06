Le rappeur Zola annule son concert aux Eurockéennes, après la mort de sa mère

Zola ne se produira pas finalement pas les berges de l'étang du Malsaucy. Le rappeur haut-saônois annule sa venue aux Eurockéennes 2023 , qui débutent, ce jeudi 29 juin. Le Luron est endeuillé après la mort de sa mère dans un accident de voiture , le 19 juin dernier. Elle a été percutée sur la RD64 alors qu'elle circulait à vélo.

L'annonce de ce décès avait beaucoup fait réagir sur internet et les réseaux sociaux. Après avoir déjà renoncé à jouer aux Solidays, le week-end dernier, Zola ne montera pas non plus sur scène aux Eurockéennes. "Bien entendu, on comprend tout à fait, réagit Jean-Paul Roland, le directeur des Eurockéennes, au micro de France Bleu. On est quand même dans une période de deuil qui est très fraîche."

Les organisateurs du festival doivent annoncer le nom de l'artiste qui remplacera Zola, dans l'après-midi, selon leur communiqué. "Je remercie bien entendu les programmateurs et notamment Kem, qui est à pied levé pour faire face à toute défection. C'est toujours plus délicat bien entendu quand ça arrive plus rapidement", conclue Jean-Pierre Laurent.