PHOTOS - Le rassemblement de Ferrari fait vrombir le coeur des passionnés à La Grande-Motte

Des dizaines de Ferrari sont rassemblées à La Grande-Motte du 10 au 12 juin. L'occasion pour les passionnés de venir observer et faire un tour dans ces voitures de luxe. Les fonds récoltés seront reversés à une association.

Les moteurs et les cœurs des passionnés de voiture vibrent ce week-end à La Grande-Motte. Pour le 16eme rassemblement des Ferrari qui a commencé vendredi 10 juin et se termine dimanche 12. Les célèbres bolides italiens sont de retour au pied de la Grande Pyramide, face au port.

Après deux années sans édition pour cause de Covid-19. Pour les connaisseurs comme pour les amateurs, c'est l'occasion de découvrir les derniers modèles de ces voitures de luxe. Il est possible de faire une balade en Ferrari pour 40 euros. Tous les bénéfices seront reversés à l’association Agir pour un enfant.

"Ce sont des voitures de rêve que peu de gens peuvent s'offrir" — Willy, un passionné de Ferrari

Des dizaines de bolides de toutes les couleurs défilent sous les yeux émerveillés des passionnés. Comme Catherine, qui en observe une rouge. Aux couleurs de sa casquette, de son rouge à lèvres et de ses habits. "J'aime les gros moteurs, donc là je suis vraiment servie. Il y a beaucoup de cylindrées et ça me passionne."

Des Ferrari de toutes les couleurs sont visibles à la Grande-Motte. © Radio France - Morgane Guiomard

"Je ne suis pas un passionné de voitures, mais je suis un passionné de Ferrari. Ce sont des voitures de rêve que peu de gens peuvent s'offrir. Rien que d'écouter leur moteur vrombir, ça crée une émotion. Je n'ai pas de mots quand j'entends ça pour exprimer mon émotion. C'est un moment de rêve" raconte Willy, 70 ans, des étoiles dans les yeux.

Passionnés et amateurs

Chloé, 23 ans s'y connait moins en automobile. Elle est montée à bord d'une de ces voitures de luxe pour la première fois de sa vie. Une bonne manière de fêter son anniversaire : "c'est incroyable, ça pousse très fort et ça fait un bruit magnifique. C'est vraiment bien."

Les enfants ont aussi droit à un petit tour de voiture. Avec une pointe à 170 kilomètres heure. C'est encore mieux qu'un manège pour Louis : "au début ça fait comme une voiture normale. Mais quand on accélère, on est collé au siège. C'est assez impressionnant."

Il est encore possible d'aller faire une balade en voiture ce dimanche matin. Il faut s'y rendre avant 10 heures pour acheter un ticket.

