Le RC Lens pourra emmener 3350 supporters à Troyes pour le 2e match de play-off

Il risque d'y avoir de la frustration du côté des supporters du RC Lens. Le club de foot de Troyes va ouvrir une tribune de 3350 places pour les sang et or, ce vendredi, pour le deuxième match de pré-barrage disputé par les Lensois. Il s'agit de la tribune Seine du stade de l'Aube, située derrière le but.

Après les réservations des sections officielles, la billetterie sera ouverte pour le grand public, à partir de 11 heures ce jeudi, avec un système de pré-réservations par mail (organisation@rclens.fr) auprès du club lensois.

Moitié moins qu'à Charléty

A Paris mardi, 7000 supporters lensois avaient pu faire le déplacement. Cette rencontre sera bien sûr à vivre sur France Bleu Nord, au cours d'une émission exceptionnelle dès 17h45.