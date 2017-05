Le réalisateur ardéchois Manuel Pradal est décédé

Le réalisateur natif d'Aubenas est décédé ce samedi à Paris des suites d'une longue maladie. Manuel Pradal avait 53 ans. Il avait en partie tourné son film "Tom le Cancre" en Ardèche, avec beaucoup d'acteurs du coin.

Le cinéaste ardéchois Manuel Pradal est décédé ce samedi à Paris, des suites d'une longue maladie. Le réalisateur de 53 ans était né à Aubenas et avait grandi dans le village de Saint-Montan.

"Il était très estimé des villageois" - Roland Rieu, maire de Saint-Montan.

C'est d'ailleurs dans son village qu'il avait organisé une projection de son film "Tom le Cancre", en juin 2016. Un film à petit budget, et tourné avec des acteurs amateurs et locaux. "C'était une personnalité qui comptait dans la commune", confie le maire Roland Rieu. "Il était discret mais très estimé des villageois, et d'une gentillesse remarquable."

Depuis quelques mois, Manuel Pradal se faisait plus rare à Saint-Montan, à cause de sa maladie. "Mais il laissera vraiment un très bon souvenirs à tous ceux qui le connaissaient", poursuit Roland Rieu.

Manuel Pradal avait aussi dirigé des grands noms du cinéma comme Emmanuel Béart, Jean Reno, Gérard Jugnot ou encore l'acteur américain Harvey Keitel.