Le réalisateur Bertrand Tavernier est mort à l'âge de 79 ans, annonce ce jeudi son entourage à franceinfo. Cinéaste, scénariste, dialoguiste, producteur et écrivain ils s’est éteint à Sainte-Maxime, dans le Var. Il laisse derrière lui une œuvre considérable dont une trentaine de films. En 1973, son premier long-métrage, l’Horloger de Saint-Paul, tourné à Lyon, sa ville natale, avait été récompensé du prix Louis-Delluc (le Goncourt du cinéma). Suivront de nombreux succès dont Coup de torchon, Le juge et l'assassin etc. Romy Schneider, Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, Nathalie Baye, Sophie Marceau, Isabelle Huppert ou encore Jacques Gamblin ont tourné sous sa direction.

