Cédric Jimenez : le réalisateur de "Novembre" président du jury de Reims Polar

Reims Polar décroche une des figures du genre ces dernières années. Cédric Jimenez sera le président du jury de la 3ème édition du festival du 4 au 9 avril prochain. Le réalisateur de "Novembre", sorti en 2022, "Bac Nord" ou encore "La French" sera chargé de juger neuf films en compétition.

"Je prends un réalisateur qui est en devenir, qui ne fait que progresser, explique Bruno Barde, le directeur de Reims Polar. 'Novembre' c'est mieux que 'Bac Nord', 'Bac Nord' c'était mieux que 'La French' et 'La French' c'était mieux que 'Les yeux pour tous'. C'est un cinéaste d'aujourd'hui. Il aborde le cinéma, à la fois sous un genre politique et sous un genre d'action. Franchement, moi la manière dont il filme, je suis bluffé et je ne suis pas le seul."

NOVEMBRE Bande Annonce VF (2022) Jean Dujardin

Cédric Jimenez sera entouré de six jurés sur le festival :

La comédienne Emilie Dequenne (César de la Meilleure actrice dans un second rôle dans "Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait" en 2021)

Le comédien Alexis Manenti (César du meilleur espoir masculin pour "Les Misérables" en 2020)

La réalisatrice Patricia Mazuy ("Travolta et moi", "Saint Cyr" ou encore "Sport de fille"")

Le comédien Caroline Proust (La série "Engrenage")

Le comédien Yannick Regnier (La série "Septième Ciel Belgique")

Le comédien Pierre Rochefort ("Entre deux trains" et la série "Capitaine Marleau")

Une soixantaine de films projetés

Au total 56 longs métrages seront projetés pendant les cinq jours du festival, de 19 nationalités. Les séances auront lieu au cinéma Opéraims, place d'Erlon. Des rencontres sont également organisées avec le réalisateur Cédric Jimenez, la comédienne Elsa Zylberstein et le réalisateur Olivier Assayas.

La programmation et la billetterie sont à retrouvés sur le site internet du festival Reims Polar. Un événement en partenariat avec France Bleu Champagne-Ardenne.