Le réalisateur Fabien Onteniente tourne un téléfilm au Pays Basque

Le réalisateur entre autres de Camping, Fabien Onteniente, tourne en ce moment un téléfilm au Pays Basque "100% Bio" entre Sare, Urrugne, Bidart et Labets-Biscay.

Le réalisateur Fabien Onteniente à qui on doit notamment les films Camping et Jet Set a posé ses caméras au Pays Basque. Quatre semaines de tournage entre Sare, Urrugne, Bidart et Labets-Biscay à côté de Saint Palais.

Il réalise le téléfilm "100% Bio" pour France 3. L'histoire raconte la rencontre entre un charcutier Basque, Gabi, interprêté par Didier Bourdon, et son nouveau gendre, un parisien vegan que jouera l'acteur Nicolas Bridet. A l'affiche également Catherine Jacob. Par ailleurs 330 figurants ont été recrutés ici pour tourner dans le film, de même que quelques petits rôles.

De cette manière, le propriétaire du restaurant la Plancha à Ilbaritz, Eric Belin est devenu acteur pour une scène. "Je l'ai fait par amitié pour Fabien que je connais depuis 10 ans qui passe des soirées au restaurant, il était content de me confier une scène". Eric Belin a donc dû jouer avec Didier Bourdon. "Un jour, il a noté une anecdote que je lui avais raconté sur une serviette en papier, et il m'a fait interpréter cette anedcote dans son film", sourit Eric Belin.

A l'affiche du film, Didier Bourdon, Catherine Jacob et Nicolas Bridet entre autres. © Radio France - Anthony Michel

Dans l'équipe de 50 personnes, une quinzaine vient d'ici. Le tournage doit durer 4 semaines.

"Ca faisait un moment que ça me trottait dans la tête de tourner un film ici" - Fabien Onteniente, le réalisateur

Fabien Onteniente qui possède un pied à terre et qui s'était marié à Bidart tenait à "montrer son Pays Basque". "Je ne voulais pas montrer un Pays Basque folklorique comme on le voit souvent dans les films, mais un Pays Basque plus profond". C'est pour cette raison qu'il a décidé d'aller tourner à Labets-Biscay dans la région de Saint Palais dans une grande ferme.

Tournage place du fronton à Bidart

Et parmi les lieux de tournage au Pays Basque, le réalisateur a arrêté sa caméra à Bidart pendant une journée. Sur la place du fronton, Fabien Ontaniente a tourné plusieurs scènes, une autour de la force basque, une autre dans le bar restaurant hôtel Elissaldia sur la place.

Le personnage interpêté par Didier Bourdon se fait servir un txakoli dans le restaurant Elissaldia © Radio France - Anthony Michel

Le film sera diffusé sur France 3 en 2020.