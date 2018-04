La femme du cinéaste Milos Forman a informé les médias tchèques de la mort du réalisateur d’origine tchèque à 86 ans. "Il est décédé paisiblement, entouré de sa famille et de ses proches". Il avait reçu l'Oscar du meilleur réalisateur à deux reprises : en 1976 pour "Vol au-dessus d'un nid de coucou" et en 1985 pour "Amadeus". Milos Forman est né le 18 février 1932 dans la ville de Caslav à l'est de Prague. Dans les années soixante, il se joint à la Nouvelle vague de cinéastes se dressant contre le régime communiste dans l'ex-Tchécoslovaquie. Il tourne "L'As de pique", "Les amours d'une blonde" ou encore "Au feu, les pompiers" qui le feront connaître.

Deux Oscars du meilleur réalisateur

Le réalisateur part vivre aux États-Unis, via la France, en 1968, peu de temps avant l'occupation de la Tchécoslovaquie par les forces du Pacte de Varsovie. Sa carrière américaine commence avec "Taking Off" en 1971. Il sera surtout connu avec "Vol au-dessus d'un nid de coucou", réalisé quatre ans plus tard et qui lui rapportera son premier Oscar du meilleur réalisateur.

Prague est encore sous le régime communiste quand Milos Forman y retourne, en 1983, pour tourner "Amadeus", avec lequel il obtiendra son deuxième Oscar du meilleur réalisateur. Il est aussi notamment l'auteur des films "Hair" (1979), "Ragtime" (1981), "Valmont" (1989), "Larry Flynt" (1996), "L'homme sur la lune"(1999) ou encore "Les fantômes de Goya"(2006).