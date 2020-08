Le réalisateur Nicolas Vanier de retour dans le Gard pour l'avant-première de "Poly"

"Poly", le dernier film de Nicolas Vanier sortira en salles le 7 octobre 2020 mais comme le réalisateur l'avait promis aux nombreux figurants de la région qui sont apparus dedans, c'est à Montclus que la toute première avant-première est programmée ce vendredi 14 août. C'est à l'été 2019 que le film adapté de la série télé de Cécile Aubry a été tourné à travers une trentaine de sites du Gard Rhodanien, dont Montclus, l'un des plus beaux villages du Gard. "Comme tous mes films jusqu'ici, la nature est un des personnages principaux confie Nicolas Vanier. J'ai donc pris grand soin dans les repérages de choisir ce qui, je crois compose ces paysages : les rivières, la forêt, la montagne, ces couleurs. Je tenais beaucoup à ce que ce film soit tourné justement au début de l'été où il y a toutes ces fleurs, toutes ces couleurs qui vont très bien avec l'époque dans laquelle on a replacé ce film, les années soixante qui étaient très colorées." A l'affiche, Julie Gayet, François Cluzet, Patrick Timsit et la jeune Elisa de Lambert.

Un film qui pose à nouveau la question du rapport de l'homme avec la nature et les animaux

"Poly", c'est l'histoire de Cécile, une petite parisienne qui se retrouve dans le Gard après le divorce de sa mère et de son amitié avec Poly, le poney qui tient la vedette dans un cirque itinérant. Poney maltraité par son propriétaire et que les enfants vont sauver. "Même si je n'ai pas la prétention de vouloir changer le monde avec un film explique le réalisateur_, c'est vrai qu'_au travers de Poly, ce petit poney martyrisé dans un cirque se pose la question du respect des animaux que nous devrions avoir." Un film en pleine actualité où de plus en plus de voix s'élèvent pour demander la suppression des animaux dans les cirques. "Sans parler des animaux que nous élevons pour être consommés. Je rappelle que 85% des mammifères sur la surface de la planète sont dans des "couloirs de la mort" pour être destinés à nous nourrir. C'est de toutes ces questions-là dont j'ai envie de parler aussi autour du film."

Nicolas Vanier, le réalisateur de Poly Copier

L'avant-première de "Poly" c'est ce vendredi 14 août à 21H30 dans le parc du château de Montclus. Même heure le lendemain à Allègre-les-Fumades. "Poly", c'est aussi un roman écrit par le réalisateur. Il est sorti début juin aux éditions XO.