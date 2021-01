Le récit de la bataille d'Austerlitz, dicté par Napoléon au général Bertrand, mis en vente à Paris

C'est un document de grande valeur qui est mis en vente ce mercredi par la galerie parisienne Arts et Autographes : le récit, par Napoléon, de sa plus grande victoire militaire, la bataille d'Austerlitz. L'empereur l'avait dicté au général Bertrand, quinze ans après les faits, alors qu'il était déchu, exilé sur l'île de Ste-Hélène.

Le manuscrit est composé de 74 pages, écrites sur l'île de Ste-Hélène à la fin de la vie de Napoléon - Arts et Autographes

Un manuscrit découvert presque par hasard

Le document est resté dans la famille Bertrand jusque dans les années 70, jusqu'à une vente d'archives organisée à l'hôtel Drouot à Paris. C'est là que Jean-Emmanuel Raux, collectionneur passionné par cette période de l'Histoire, l'a acquis. Sa valeur historique semble avoir échappé alors aux organisateurs de la vente. Sa fille, Alizée, co-directrice de la galerie Arts et Autographes raconte : "Il faut imaginer Drouot avec énormément de cartons, de malles, de papiers et de cartes. En fouillant, mon père est tombé sur un tas de papiers avec écrit bataille d'Austerlitz. Il a tourné les pages en espérant y voir l'écriture de l'empereur". Le document contient une dizaine d'annotations de la main de Napoléon. Le collectionneur remporte l'enchère.

Dans la marge, les annotations de Napoléon - Arts et Autographes

Un récit destiné à traverser les époques

La galerie Arts et Autographes, tenue par Jean-Emmanuel Raux et sa fille Alizée, cherchait un document de prestige à mettre en vente pour sa première participation à la Brafa, l'une des plus prestigieuses foires d'art au monde. En cette année bicentenaire de la mort de Napoléon, le manuscrit du général Bertrand leur a paru le document idéal. Ces 74 pages retracent méthodiquement la bataille d'Austerlitz depuis le départ des troupes de Boulogne-sur-Mer, jusqu'à la victoire de la Grande Armée sur les soldats russes et autrichiens. Le récit, à la troisième personne, est, selon Alizée Raux : "très réaliste, pas scientifique mais presque. On voit quelles troupes il a déplacées, quels messages il a reçus, ce qu'il a fait, ce qu'il a choisi. Il y a, dans certaines phrases, une intonation glorifique. Il s'agissait pour lui d'écrire un récit qui se perpétuerait dans le temps".

Le manuscrit sera exposé dans la galerie parisienne du 27 au 31 janvier. Il est mis en vente au prix d'un million d'euros. Que se passera-t-il si plusieurs candidats à l'achat se font connaître ? A cette question, la jeune galeriste répond dans un sourire : "Premier arrivé, premier servi !"