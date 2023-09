Le record de la plus grande tarte au maroilles battu à Cambrai, une tarte de 100 mètres !

"on est à la moitié" lance un bénévole à Leonie pour motiver la jeune femme la tête dans le Maroilles depuis 7h ce matin. Et elle a encore du pain sur la planche car avec les autres "préparateurs" elle assemble des plaques de 60 cm qui accueilleront au total 120 kilos de Maroilles et 30 kilos de charcuterie sur les 170 pâtes avant la cuisson.

Ensuite au tour des "raccordeurs" de jouer, ils viennent chercher au fur et à mesure les plaques sur une échelle pour les emmener dans un four tubulaire de 3 mètres qui va les cuire à 220-240°, "on met 21 minutes pour cuire 3 mètres, il faut de la patience" explique Jean-Michel Catel le président de la 3° mi temps qui a beaucoup de patience car avec ses amis il a déjà réalisé une tarte au sucre de plus de 60 mètres et une tarte au maroilles de 70 mètres. Pour ce nouveau record il aura fallu plus de 10 heures.

La chaine de la tarte au maroilles géante aux Terres de Jim à Cambrai © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

2000 parts de tarte

Une cuisson en continu grâce à des chaines reliées à un treuil qui tire les plaques de tarte sur une rampe de 100 mètres.

Les plaques de tarte au Maroilles sont tirés au fur et à mesure sur cette chaine © Radio France - RBV

Impossible de gouter avant la fin pour homologuer comme il se doit le record. Mais Christian le créateur de ce four est un petit privilégié, il a pu gouter pendant les essais "elle est excellente" assure le bénévole qui n'est pas incommodé par l'odeur de ce fromage à la sulfureuse réputation "il sent très bon quand il est cuit"

L'association qui organise ses défis fous pour les malades de la mucoviscidose notamment ont ensuite pu découper 2000 parts de cette tarte géante.

Les Terres de Jim ça continue aujourd'hui et demain avec des grosses animations comme les courses de moissonneuses batteuses, et dimanche la finale nationale du concours de labour.