Le Reggae Sun Ska fête ses 20 ans ce week-end à Pessac

La cité universitaire de Pessac va vibrer aux rythmes des musiques reggae, dub, ska et française pendant trois jours. Pour sa vingtième édition, le festival poursuit son développement malgré des contraintes budgétaires et sécuritaires.

Le Reggae Sun Ska Festival et la Gironde, c'est une longue histoire. L'événement a déjà connu sept lieux différents, du Médoc au campus de Pessac. Des souvenirs aussi : les très bons comme les plus durs. A l'image de cette soirée cauchemardesque en 2013 quand la météo avait entraîné l'évacuation du site de Pauillac et l'annulation d'une des soirées. Et, de fait, le départ vers la périphérie bordelaise.

Jusqu'à 70.000 festivaliers attendus

La jauge maximale est fixée à 27 000 festivaliers par jour © Radio France - Délivrée par Reggae Sun Ska Festival

Le festival - qui s'autofinance à hauteur de 95% - ne peut plus compter sur la subvention de Bordeaux Métropole cette année. Il doit aussi conserver le même budget sécuritaire que l'an dernier (dans le contexte post-attentat de Nice) soit 60.000€ de dépenses supplémentaires (sur un budget global de 2 millions 700 000€). "On a vécu une situation très difficile en arrivant à Bordeaux il y a 4 ans. Nous avons encore un passif financier à régler" explique le directeur du festival, Fred Lachaize.

La programmation est particulièrement fournie cette année © Radio France

Si la météo est clémente, les organisateurs espèrent accueillir de 60 à 70.000 festivaliers sur trois jours. La jauge maximale par jour étant fixée à 27.000. "Les conditions d'accueil sont bien plus simples sur ce site pour les festivaliers comme pour les bénévoles" raconte Sarah, membre de l'organisation. "Le partenariat avec le campus de Pessac aide beaucoup".

"Il y a une génération Reggae Sun Ska"

Avec son vingtième anniversaire, le festival débute une nouvelle ère. Il a marqué toute une génération © Radio France

Le Reggae Sun Ska Festival fête cette année ses 20 ans. L'âge de la maturité. De la fidélité surtout pour Fred Lachaize : "On a une génération Reggae Sun Ska. Des gens qui viennent depuis 20 ans. Et qui désormais emmènent leurs enfants". Un espace pour les enfants est d'ailleurs prévu sur place avec des jeux et une protection contre le bruit.

La première fois que je suis venue, j'ai pris une claque !"- Morgane, 27 ans, bénévole

La musique proposée devrait ravir à la fois les mordus de reggae et les néophytes : "Il y a aussi de la dub, de la chanson française, on est loin du reggae pur et dur. La trame de fond est la culture jamaïcaine. Mais on aborde toutes les cultures qui gravitent autour" complète Fred Lachaize. Quant à l'attractivité du festival, Morgane, 27 ans dont 10 passées à l'organisation (bénévole puis salariée) explique : "La première fois que je suis venue, j'ai pris une claque ; l'ambiance, les gens (...) maintenant c'est comme une drogue".

TBM se mobilise

Pour l'occasion TBM renforce la fréquentation du Tram B en direction de Pessac. Les derniers départs se feront à 3h du matin vendredi et samedi soir. 2h du matin dimanche. Les parcs relais à proximité seront ouverts. Avec aussi la mise en place du "pass événement" : 3€ pour avoir accès à l'ensemble du réseau de 13h à 5h le lendemain.