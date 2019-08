Le Reggae Sun Ska prend racine à Vertheuil dans le Médoc

Après une édition 2018 marquée par le déménagement en catastrophe sur le domaine de Nodris à Vertheuil, les organisateurs du plus gros festival de Reggae de France assurent cette fois avoir pris leurs marques.

Le plus gros festival de Reggae de France aura lieu pour la 2ème année en plein cœur de la forêt médocaine

Vertheuil, France

Si le plus gros festival de Reggae de France avait été mouvementé l'année dernière, suite à un déménagement en catastrophe 6 mois avant, l'édition 2019 qui s'ouvre ce vendredi 2 août, s'annonce beaucoup plus sereine. Le directeur du festival Fred Lachaize assure que de nombreuses adaptations ont été faites, afin d'accueillir les festivaliers et les artistes dans de meilleures conditions.

Vertheuil, le nouvel écrin du Reggae Sun Ska

Après avoir successivement déménagé de Cissac Médoc, à Pauillac en passant par le campus universitaire de Pessac, le Reggae Sun Ska avait décidé l'année dernière de revenir sur ses terres médocaines. Un déménagement précipité qui avait d'ailleurs entraîne une baisse importante de la fréquentation avec 27 000 festivaliers, contre 65 000 en 2017. Cette fois, les organisateurs espèrent faire mieux et réhabituer petit à petit le public et les partenaires à venir sur ce domaine de Nodris qui "possède par ailleurs toutes les qualités pour accueillir ce type d'événement" assure Fred Lachaize.

Un projet à l'année

Le domaine de 40 hectares en plein coeur de la forêt vient d'ailleurs d'être racheté par le département, qui souhaite en faire à terme une locomotive pour le Médoc, avec au même endroit, une scène culturelle, des activités économiques, agricoles et une maison des assocations.

Le projet global sera présenté en Octobre.

Le programme complet du festival sur reggae sun ska