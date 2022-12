Le reliquaire du crâne de Saint-Aubert, fondateur du Mont-Saint-Michel, quitte Avranches pour être restauré

C'est une opération très délicate qui vient d'être menée jeudi 1er et vendredi 2 décembre par les restauratrices Pascale Mauny et Pascale Roumégoux dans la basilique Saint-Gervais d'Avranches. Le reliquaire du crâne de Saint-Aubert a été retiré de sa vitrine, placé dans une caisse sur mesure et envoyé en restauration à Nantes, dans l'atelier d'Anne-Marie Geffroy.

Cet objet d'orfèvrerie de près d'1 mètre 50, daté de la fin du XIX siècle, "est vraiment remarquable. Il ressemble un peu à un monument à échelle réduite avec un déploiement de dorures et de pierres semi-précieuses" décrit Bérengère Jehan, directrice des musées du patrimoine d'Avranches. Il est classé Monument historique au titre des objets.

Le crâne perforé de Saint-Aubert reste à Avranches

Il abrite, en outre, une relique sacrée : le crâne présumé de Saint-Aubert, l'évêque d'Avranches fondateur du Mont-Saint-Michel au VIIIe siècle. Ce crâne percé d'un trou, a été perforé, selon la légende, par le doigt de l'archange Saint-Michel qui lui intimait de construire ce sanctuaire.

Le crâne perforé de Saint-Aubert dans la basilique Saint-Gervais d'Avranches © Radio France - Lucie Thuillet

La relique a été extraite du reliquaire. Elle est donc toujours visible dans la basilique d'Avranches. Mais le reliquaire vient, lui, de prendre la direction de Nantes pour y être dépoussiéré et consolidé afin d'être ensuite prêté au Centre des Monuments Nationaux et exposé sous ses plus beaux atours d'avril à novembre 2023 dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel, pour le millénaire de l'abbatiale.

Cette opération de restauration qui coûte 23.000 euros, est financée par l'Etat, le Département de la Manche, la Fondation du Patrimoine et le Centre des Monuments nationaux, qui va emprunter ce reliquaire.