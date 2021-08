Le Rémois Lucas Créange, médaillé paralympique, invité de France Bleu Champagne-Ardenne

Sa médaille de bronze autour du cou, Lucas Créange ne quitte plus non plus le petit bouquet de fleurs et la mascotte reçus sur le podium à Tokyo le 28 août dernier. A peine revenu du Japon, il sera l'invité de France Bleu Champagne-Ardenne ce mercredi 1er septembre à partir de 18h. Le Rémois, licencié à l'Olympique Rémois tennis de table (ORTT), nous racontera ses Jeux et notamment son dernier match, conclu au set décisif face au numéro 1 mondial.

A 28 ans, Lucas Créange réalise un rêve en remportant cette médaille de bronze : "Je ressens beaucoup de fierté et beaucoup d'émotions", lâche-t-il, lors de la réception organisée en son honneur à la mairie de Reims ce mardi. Presque autant d'émotions que sa maman, Elisabeth, présente à ses côtés : "Plus que de la fierté, c'est du bonheur et de la joie. Si j'avais un jour imaginé que mon petit garçon, autant en difficulté, monterait un jour sur un podium paralympique, je n'aurais pas voulu le croire, c'est incroyable !".

La médaille de bronze de Lucas Créange en tennis de table adapté aux Jeux paralympiques de Tokyo © Radio France - Aurélie Jacquand

Un joueur attachant et perfectionniste

Privé de Tokyo à cause de la crise sanitaire, c'est à distance que les proches de Lucas Créange ont vécu la compétition du pongiste rémois. Pas facile pour Christophe Canat, qui l'entraîne depuis 10 ans : "C'était très frustrant, surtout qu'on ne l'a pas vu à la télé. Du coup je ne savais pas comment il sentait les choses, comment il jouait, c'était très stressant". Et de décrire un joueur perfectionniste : "Très sérieux et dans la vie très communicatif et surtout fan de foot !".

Le foot et surtout le Stade de Reims. Il aura l'occasion de nous en parler ce mercredi 1er septembre sur France Bleu Champagne-Ardenne, puisque Lucas Créange sera l'invité exceptionnel de l'émission 100% Stade de Reims de 18h à 19h.