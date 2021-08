Le remontage du séchoir à tabac de Lipsheim vieux de 200 ans, à découvrir à l'Ecomusée d'Alsace

C'est un séchoir à tabac qui date de 1850 et qui manquait de disparaître. Il est en cours de remontage à l'Ecomusée d'Alsace à Ungersheim, près de Mulhouse. Un bâtiment chargé d'histoire et qui est sauvé grâce à la fondation du patrimoine.

Un chantier pas comme les autres à découvrir à l'Ecomusée d'Alsace à Ungersheim, près de Mulhouse. Depuis le début du mois de juillet, les visiteurs peuvent assister aux travaux de remontage du séchoir à tabac de Lipsheim (Bas-Rhin).

Il a été démonté en 2018, puis a pris la direction de l'Ecomusée d'Alsace, pour y être restauré. Six charpentiers travaillent au façonnage des poutres, en respectant les méthodes traditionnelles d’équarrissage. Tout se fait à l'aide d'outils et à la main.

Une restauration dans la tradition ancestrale

"Nous prenons le tronc d'un arbre, ensuite nous faisons des entailles à la hache le long de la pièce de bois tous les trente centimètres. Puis nous retirons la matière qu'il y a entre ces entailles, pour trouver une pièce finie," explique Gustave, l'un des charpentiers intervenant sur le chantier.

Le charpentier et son travail d’équarrissage d'une poutre © Radio France - Guillaume Chhum

Un travail à l'ancienne © Radio France - Guillaume Chhum

Reportage sur le travail des six charpentiers Copier

Une fois les poutres façonnées, il faudra les assembler sur les fondations avec le plancher et les façades du séchoir. L'opération aura lieu fin août, ensuite, il faudra poser la couverture à l'automne. Le séchoir sera visible dés 2022 à l'Ecomusée, où le public pourra le visiter. "On pourra à cette occasion mettre en valeur le travail sur le tabac, son histoire, son origine et sa culture. Ici, à l'Ecomusée, on cultive du tabac à des fins de démonstration pour le public", précise Marie-Blandine Ernst, la conservatrice de l'Ecomusée

Une reconstruction grâce à la Fondation du Patrimoine

Le bâtiment datait des années 1850. Ses mensurations : 12 mètres de hauteur, 10 mètres de longueur et 5 mètres de largeur. Il risquait de disparaître, usé par les années. La fondation du patrimoine a apporté une aide de 240.000 euros pour le démontage le transfert et la reconstruction à l'Ecomusée d'Alsace. Une somme bien plus importante que prévu, le montant était au départ de 75.000 euros.

Six charpentiers travaillent sur le chantier depuis le mois de juillet © Radio France - Guillaume Chhum

Un séchoir à tabac chargé d'histoire, explique Marie-Blandine Ernst la conservatrice de l'Ecomusée Copier

A XIXe siècle, le tabac était une activité très importante en Alsace, le séchoir servait à la culture et au séchage du tabac.

à lire aussi Loto du patrimoine : le séchoir à tabac de Lipsheim a besoin de vous