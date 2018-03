Avec le printemps on voir refleurir beaucoup de choses mais l'on entend aussi parfois dans les rues quelques mélodies flutées jouées par un drôle de coffre en bois décoré et doté d’une manivelle

Pernes-les-Fontaines, France

L'orgue de barbarie revient à la mode popularisé par un retour de la pratique du chant de rue et entretenu par des passionnés de musique mécanique. Le département de Vaucluse compte un des derniers facteurs d’orgue de barbarie français. Cet artisan, Didier Bougon est installé à Pernes-les-Fontaines et organisera les 7 et 8 juillet la troisième édition du Festival d’orgues de barbarie de Pernes. A Saint-Pierre-de-Vassols c’est un atelier de restauration d’instruments de musique mécanique qui est installé dans le village avec la réparation d’orgues de barbarie très anciens. Ces instruments sont apparus au 18eme siècle issus à la fois des mécanismes de certaines pendules qui jouaient des mélodies en donnant l’heure (on les appelait des pendules à flutes) mais aussi de boites à musique imitant les oiseaux dont les plus courantes se nommaient des serinettes.

Didier Bougon, facteur d'orgue de barbarie à Pernes-les-Fontaines a débuté son métier en venant en Vaucluse à l'âge de 19 ans Copier

Quant au nom « barbarie » les étymologistes se disputent plusieurs hypothèses, la plus courante est qu'à l'apparition de l'instrument à manivelle il est vu comme rudimentaire avec sa musique en boucle (les premiers étant à rouleaux donc très répétitifs), on ait qualifié l’instrument de barbare. En tout cas depuis près de cinquante ans on recommence à en fabriquer ainsi que les cartons perforés pour les morceaux de musique.

Joseph joue dans les rues d'Avignon avec un instrument ou l'informatique a son importance Copier

Mais beaucoup des instruments neufs sont électroniques avec des cartes informatiques permettant de jouer des centaines d’air avec un minimum d’espace, évitant ainsi le transport de liasses de cartons pliés et perforés.