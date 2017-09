Le repas gastronomique thème de la première exposition de la Cité de la Gastronomie de Dijon

On en sait un peu plus sur le contenu des expositions qui seront présentées au sein de la future Cité de la Gastronomie de Dijon. Elles seront répertoriées selon deux grandes catégories : permanentes ou temporaires. La première exposition s'articulera autour du repas gastronomique.

Les 27 membres qui constituent le comité d'orientation stratégique (COS) de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon se sont réunis en début de semaine. Cette première réunion avait pour objectif de définir les contours du projet culturel qui sera proposé au public dans cette cité. Concernant les expositions, on sait qu'elles seront réparties sur deux thèmes : les expositions permanentes et les expositions temporaires : "Il s'agit de montrer au public ce qu'est un repas gastronomique," affirme François Aulas, de l'agence Abaque, chargé de développer les thématiques des expositions. "* _Quand on mange en France, on met la table, on met le pain, le fromage. On apprend aux enfants à bien se tenir. Et cela depuis le XIIIe siècle. Toutes ses pratiques vont être expliquées d'une manière historique, sociologique. Il s'agit de montrer comment on mange en France et pour les étrangers, les aider à comprendre nos coutumes et apprécier un repas."_*

Une référence agroalimentaire en Europe

En marge des expositions, la Cité de la Gastronomie et du Vin à Dijon va aussi permettre à des entreprises et des start-up de se positionner sur un marché très porteurs dans lequel figure déjà des pôles comme Vitagora ou Foodtech. " On va ainsi pouvoir créer une vrai filière alimentaire et de santé qui sera une référence en Europe," annonce Philippe Crevoisier, Directeur Général Produits et Innovation du groupe Seb. "Culturellement, nous avons des racines très profondes dans le domaine alimentaire et nous sommes aussi prêt à apporter plus de services aux clients dans le domaine digital autour des industries agroalimentaires."

Le comité d'orientation stratégique de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon se réunira régulièrement pour faire le point sur les projets culturels. Les travaux de la future Cité doivent débuter en 2018. L'ouverture de la Cité de la Gastronomie est prévue fin 2019.

