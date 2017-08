Le repas marcaire, l'incontournable des fermes-auberges en Alsace

C'est la star des fermes-auberges en Alsace : le repas marcaire. Tout le monde en raffole et c'est la tradition, quand vous allez déjeuner sur les sommets. A la ferme-auberge du Pré Bracot, sur les hauteurs d'Orbey, c'est la principale commande des randonneurs ou des touristes.

Il vaut mieux avoir une grande faim avant de le commander : le repas marcaire ! C'est ce que commandent le plus souvent les randonneurs ou les touristes, quand ils vont déjeuner dans les fermes-auberges en Alsace. Ce repas, qui était destiné au départ aux exploitants agricoles qui gardaient le troupeau de vaches sur les hauteurs, pour la production du fromage de munster, est toujours sur la carte et remporte toujours du succès.

Les touristes et les marcheurs le demandent, il faut être costaud pour le manger. Après il faut marcher et bouger. Mais il y a aussi des bus de personnes âgées qui viennent chez nous et ils le mangent très bien ce repas ! ", Claudine Siffert, la propriétaire de la ferme-auberge du Prè Bracot, sur les hauteurs d'Orbey