Le report du salon Cheval Passion à Avignon au mois de mai

Une décision prise par Avignon Tourisme et le comité d’organisation de Cheval Passion. L'évènement est d'importance avec de nouveau annoncé 1200 chevaux et 250 exposants. En moyenne chaque année la manifestation attire 800 professionnels et quelques 90.000 visiteurs sur cinq jours.

Au Centre équestre départemental UCPA la Gourmette à Vedène les préparatifs du concours et spectacle Poney Passion avec les enfants qui ouvre à chaque édition le salon équestre d’Avignon étaient bien avancés. L’équipe avait pensé à toute éventualité y compris l'annulation pure et simple explique le directeur Lucas Ricard : « On avait anticipé dans le contexte actuel un éventuel report de Cheval Passion et Poney Passion, donc on s’était appuyé sur les concours qui se passent ici , notamment sur la fête du club, pour quand même monter les spectacles et que tout ce qui est décors et déguisements ce ne soit pas fait inutilement parce qu’on a beaucoup de mamans qui s’investissent et les enfants ont un vrai engouement de participer au salon en janvier.

En novembre on a fermé mais on attend le reprendre pour une réouverture peut être partielle en n’accueillant que des mineurs - le directeur du Centre équestre départemental UCPA la Gourmette

Si ça se tient au mois de mai _je pense que tout sera reporté de manière égale à ce qui était prévu_. Donc nous les répétitions du spectacle avaient commencé. Bien sûr en novembre on a fermé mais on attend le reprendre pour une réouverture peut être partielle en n’accueillant que des mineurs comme pour les autres activités sportives.»

La présélection des spectacles devant jury qui devait se dérouler le 13 décembre est elle aussi reportée.

Un report mieux vécu qu’une annulation comme pour le salon lyonnais

Cheval passion ce sont aussi les exposants de matériel et d'équipement, ils seraient à nouveau 250 environ comme l’an dernier. A la sellerie PADD à Avignon, spécialiste du matériel d'équitation pour cheval et cavalier, Ludivine Friscia sa gérante a craint le pire après l’annulation d’Equita à Lyon : « On s’imaginait tous que ça allait être annulé, donc le report est finalement une très bonne chose. En plus c’est au printemps et pour une fois à Cheval passion on va pouvoir mettre des tee-shirts et des casquettes plutôt que les bonnets et les doudounes, ça sera plutôt sympa ! »

La 36e édition du salon équestre d’Avignon Cheval Passion ce sera donc du mercredi 12 au dimanche 16 mai 2021 pendant le week-end de l’Ascension