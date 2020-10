Le restaurant "La Pyramide" à Vienne reçoit le Gault&Millau d'Or pour la région Auvergne-Rhône-Alpes

Patrick Henriroux et son épouse Pascale (photo issue de la page Facebook du restaurant "La Pyramide")

Le Gault&Millau est l'un des guides références quand on parle gastronomie. Son palmarès 2020 vient d'être dévoilé pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ce lundi 19 octobre, à Megève, en Haute-Savoie. Et le département de l'Isère est bien représentée avec plusieurs distinctions. La plus prestigieuse c'est le Gault&Millau d'Or qui revient au restaurant "La Pyramide" de Patrick Henriroux, à Vienne (Isère). Un établissement qui, rappelons-le, a deux étoiles au guide Michelin.

Et d'autres établissements isérois ont été honorés. Puisque le trophée "Tradition aujourd'hui", revient à Jean-Claude Marlhins de "l'Alouette" à Bonnefamille; Mathilde Alonzo de "L'éclosion Badinières" à Eclose-Badinières reçoit le trophée "Jeunes talents"; tandis que Danielle Crost du "Castor gourmand" à Crémieu reçoit le trophée "Terroir d'exception".