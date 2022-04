Les fêtes de Saint-Georges reviennent avec leurs milliers d'escargots farcis

Les festivités du quartier Saint-Georges, à Périgueux, sont de retour cette année après deux ans d'absence à cause de l'épidémie de Covid-19. Au programme de cette 132ème édition : attractions foraines, concours de pêche, animations dans les rues... mais surtout la traditionnelle dégustation de cagouilles. Ces escargots, préparés par les commerçants du quartier, font fureur chaque année. Juste avant les festivités, c'est l'heure des préparatifs au restaurant Le Tournebroche, situé à quelques mètres des attractions.

Des réservations déjà faites

Dès qu'on pousse la porte du restaurant, l'odeur de farce embaume la pièce. Dans sa cuisine, le chef Eric Flourez farcit ses derniers escargots avant le rush des fêtes de Saint-Georges. "Il faut s'y prendre 3 semaines à l'avance pour arriver à être prêt le jour J, parce que ça va très vite après", explique Eric Flourez. Les réservations sont déjà faites pour manger sur place ou à emporter : "Ca défile. Sur quatre jours, on voit pas le jour. C'est infernal, ça n'arrête pas de la journée. On fait même deux services le soir, en général, parce qu'il y a trop de demandes. On est obligés de faire un service à 19 heures et un autre à 21 heures."

Les escargots sont farcis un à un avec une préparation au beurre d'ail. © Radio France - Emma Saulzet

120kg, l'équivalent de 12 000 escargots

Cette année, le chef et son équipe ont préparé 120kg de cagouilles, l'équivalent de 12 000 escargots décoquillés et recoquillés à la main. Ce sont sensiblement les mêmes quantités que les années précédentes. Beaucoup de travail, donc, mais aussi beaucoup de soulagement de retrouver, cette fois-ci, les clients dans son restaurant après deux ans d'annulation. "Ca fait du bien ! Ca marque la sortie d'une mauvaise passe, on va dire", confie Eric Flourez.

Le service sera ouvert le midi et le soir pour manger ces petits escargots gris sur place, ou à emporter.