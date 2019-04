Le retable 'La Crucifixion du Christ' de Louis Bréa exposé au grand public au musée Masséna à Nice

Nice, France

Ce jeudi, le contexte était particulier pour présenter la restauration d'une grande oeuvre du patrimoine niçois, quelques jours seulement après l'incendie qui a détruit une grande partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Christian Estrosi a rappelé l'importance pour les responsables politiques d'entretenir ce fragile patrimoine : "Ce qu'il s'est passé, même si c'est en drame, si cela peut mobiliser beaucoup de consciences sur l'exigence qu'il y a pour chacun de protéger cet héritage qu'on nous a confié... C'est en tout cas pour moi une responsabilité aussi essentielle, si ce n'est plus que d'autres, des responsabilité publiques que l'on nous confie."

L'oeuvre est conservée dans une pièce à part du musée

Pour garantir des conditions de conservations optimales, le retable 'La Crucifixion du Christ' de Louis Bréa est exposé dans une pièce à l'écart du musée, à laquelle les visiteurs doivent accéder via un sas. Seulement six personnes sont autorisées simultanément dans la pièce, pour éviter des pics de chaleur ou d'humidité.

La directrice des équipes de restauration du retable Danièle Amoroso : "La difficulté de ce retable a été son aspect composite... Le bois s'est fortement rétracté sous l'effet d'un assèchement de l'air notamment, et donc on a eu à traiter des soulèvements de couche picturale liés à cette rétraction du bois. Tout l'objet de notre intervention a été de stabiliser le panneau de bois dans ses mouvements et de refixer la matière peinte."

Après 3 ans de restauration, les différents éléments qui composent cette œuvre exceptionnelle s’exposent au grand public dans une salle dédiée du @musee_massena. #ILoveNicepic.twitter.com/4pEiOP9NiF — Ville de Nice (@VilledeNice) April 18, 2019

L'oeuvre devrait retrouver l'église du monastère de Cimiez d'ici trois ans, lorsque les travaux entrepris dans celle-ci pour garantir la conservation du retable seront terminés.