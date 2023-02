"Le retable va me manquer ! " Pantxika de Paepe la conservatrice quitte le musée Unterlinden de Colmar

Son nom est fortement associé au musée Unterlinden de Colmar et au Retable d'Issenheim. Pantxika de Paepe a quitté le musée Unterlinden de Colmar. Elle est à la retraite depuis le 31 décembre, après 27 ans passés dans ce lieu qui en fait sa fierté.

Son nom reste associé au musée Unterlinden, mais surtout au retable d'Issenheim

La conservatrice a accompagné les travaux d'agrandissement du musée, mais aussi la rénovation de l'œuvre phare des lieux : le Retable d'Issenheim. Le retable qui est le chef d'œuvre du peintre allemand Matthias Grünewald, il date du 16e siècle. Il est considéré avec la Joconde comme l'œuvre la plus étudiée, pour le centre de restauration et de recherche des musées de France.

Pantxika de Paepe l'a fait découvrir à de grandes personnalités, comme François Hollande quand il était président de la République. Il était venu le découvrir, lors de l'inauguration des travaux du musée Unterlinden, pour l'agrandissement et la rénovation, en janvier 2016 . "François Hollande n'avait que 20 minutes pour visiter tout le musée et il s'est vraiment arrêté devant le retable. Il était impressionné et m'a posé des questions. Je me suis suis dit que je l'ai accroché et que je l'ai passionné, dans son emploi du temps de fou dingue", explique Pantxika de Paepe.

Le retable d'Issenheim a retrouvé de belles couleurs après sa rénovation © Radio France - Guillaume Chhum

Présidents Suisses et Allemands, ministres de la culture, hommes politiques de passage à Colmar, des personnalités publiques, beaucoup de scolaires et de très nombreux visiteurs du musée sont venus admirer ce chef d'œuvre et Pantxika de Paepe a transmis sa passion pour le retable. Elle reste intarissable sur ce sujet.

Pantxika de Paepe ne s'éloigne pas vraiment du retable

Pour sa retraite, Pantxika de Paepe reste en Alsace. Elle souhaite maintenant se consacrer à l'écriture en tant qu'historienne de l'art. Elle aura aussi des activités à la société d'histoire et d'archéologie de Colmar, l'histoire qui selon elle, fédère tout le monde et permet de comprendre vers où on va.

A Colmar, elle reste tout près du retable. "Quand j'aurai besoin de revoir une œuvre, ce sera bien sûr celle là," sourit Pantxika de Paepe.