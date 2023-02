Le retour à Vauvert du raseteur Joachim Cadenas

En avant-première de la saison taurine Vauverdoise qui sera détaillée le vendredi 3 mars à 18h30, la venue du raseteur phare Joachim Cadenas est annoncée lors de deux courses camarguaises. Il reviendra enflammer la piste des arènes de Vauvert qu’il n’a pas foulée depuis 2016 à l’occasion de la course aux As du Concours d’Abrivado du jeudi de l’Ascension le 18 mai 2023, et de la Grande finale du Finale du trophée Camargue médical, le dimanche 20 août, lors de la fête votive.

Palmarès de Joachim Cadenas

Trophée de Soler Mouries

Muguet d’or Beaucaire

Crochet d’Argent Fontvieille

Trophée des Impériaux Saintes Maries de l Mer

3 Trophée des Lices à Fourques

Souvenir Yves Gaillardet Noves

2 Trophées Gustave Berthet à Fos-sur-Mer

Souvenir Etienne Mourut au Grau du Roi

2 fois vainqueur des Grands rendez-vous

Trophée Pellegrin Mouries

Trophée Demissy Tarascon

2 Trophée de la Féria Arles

Trophée de la Féria à Alès

Trophée de la Féria à Nîmes

Course du trophée des 3M Montpellier Métropole

Trophée honneur Jacky Siméon Pérols

Trophée de la ville de Pérols

Ficelle d’Argent à Pérols

Marguerite d’Or

Gland d’Or à Saint Gilles

Trophée de la Mer au Grau du roi

Souvenir Olivier Arnaud Grau du roi

Trophée des Maraichers Chateaurenard

Palme d’Or à Beaucaire

6 Cocardes d’Or Arles

2 Trophée des As

1er Grand chelem dès la première année