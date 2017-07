Le retour au Mans de la trompettiste prodige

Lucienne Renaudin-Vary, 18 ans - sacrée révélation soliste de l'année aux dernières victoires de la musique classique, était ce mardi au conservatoire du Mans pour un concert gratuit exceptionnel.

La salle Hector Berlioz était trop petite pour accueillir tous ceux venus l'écouter. Seulement une cinquantaine de privilégiés a pu assister au concert gratuit de Lucienne Renaudin-Vary organisé au conservatoire du Mans dans le cadre d'un reportage de TF1 sur la jeune trompettiste sarthoise, 18 ans sacrée révélation soliste de l'année aux dernières victoires de la musique classique.

Un concert un peu particulier devant sa maman et son ancienne professeur de solfège là où tout à commencé pour elle : "C'est très fort de jouer là parce que c'est le lieu où j'étais tout le temps jusqu'à ce que j'aille à Paris. Le lieu où j'ai fait de la musique, où j'ai passé ma toute première audition. C'est incroyable de rejouer ici."

C'est un talent comme on en voit très peu. Elle est fabuleuse cette petite !

Accompagnée par le trio de Philippe Duchemin, elle a joué pendant presque une heure un répertoire jazz avec des standards de Sonny Rollins, Chet Baker ou encore de Dizzy Gillespie avec une facilité déconcertante et un style unique décrit Patricia Lebeugle, la contrebassiste : "C'est fabuleux. Elle a un placement et une façon de jouer les notes qui lui appartiennent. Elle a trouvé quelque chose et c'est vraiment un talent comme on en voit très peu. Elle est fabuleuse cette petite".

Le premier album de Lucienne Renaudin-Vary sortira, The voice of the trumpet chez Warner Classics sortira le 13 octobre prochain.