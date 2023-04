VIDÉO - C'est le retour de la Foire des Rameaux à Grenoble

La 87e édition de la Foire des Rameaux de Grenoble ouvre ce samedi 1er avril, à 14h, sur l'Esplanade de la Porte-de-France. La grande fête foraine va s'étendre jusqu'au 23 avril. Avec quelques nouveautés mises en avant à l'entrée du champ de foire : le Black-Out et le Super Bowl. En réalité, ces manèges sont déjà venus à Grenoble, mais ils n'étaient pas là ces dernières années. La Foire des Rameaux rassemble 96 manèges et attractions. Elle promet également cette année, "plus d'attractions pour les petits".

ⓘ Publicité

Un véritable village qui s'installe sur l'esplanade

Au-delà du grand nombre de manèges, cette foire déplace 1.200 personnes, des salariés et leur famille. Vingt-trois enfants sont scolarisés pour l'occasion dans les écoles environnantes.