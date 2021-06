Le retour des colos en Pays de Savoie : "plus on avance dans l'été, plus les taux de remplissage sont bas"

Après les bars et les restaurants, ce sont les colonies de vacances qui ont eu leur date de reprise ! Dès le 20 juin, les domaines et les centres d'accueil pourront reprendre les séjours avec les enfants... pour le plaisir des petits comme des grands qui n'en pouvaient plus d'attendre ! Après un hiver à blanc, les organisateurs n'y croyaient plus.

"La profession est contente de pouvoir rouvrir, de voir les maisons se remplir de bruits et de chahut d'enfants", sourit Violaine Villette, la présidente de Savoie Mont Blanc juniors qui organise des séjours pour enfants. "Maintenant on sait déjà que l'été sera compliqué. Sur le plan économique, on ne va pas retomber sur nos pieds. Si on remplit à 50%, on a quand même les charges des structures à supporter à 100%" complète avec moins d'enthousiasme la présidente.

On est contents de travailler mais on sait déjà que le bilan de l'été ne sera pas là. - Violaine Villette, Savoie Mont Blanc juniors

Les réservations sont en demi-teintes. David Seignobos dirige le centre des Florimontains au col de Tamié, au-dessus d'Albertville. Il remarque des écarts dans les réservations : "on sent que les semaines de juillet sont hyper plébiscitées par les familles. Les deux premières sont déjà complètes. Mais plus en avance dans l'été, plus les taux de remplissage sont bas."

50 % de réservation sur l'ensemble du territoire

Un constat qui se révèle global."Il y a des réservations. Néanmoins, les structures ne feront pas le plein. Certaines vont mieux tirer leur épingle du jeu mais c'est à la marge. Sur le territoire on est entre 50 à 60% de réservation", complète Violaine Villette.

Selon les gérants des structures de colo, la raison est simple : "les vacances des enfants ça s'organise en amont. Les parents n'ont pas forcément eu la possibilité d'attendre les feux verts du gouvernement avant d'organiser leurs vacances d'été."