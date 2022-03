Le retour des Giboulées après 4 ans d'absence à Strasbourg

L'équipe du TJP sur le terrain, dans les rues de Strasbourg. Certaines ou certains distribuent le programme des Giboulées aux badauds et passantes, d'autres, comme Florence Weber, comédienne, manipulent de drôles d'objets très aériens, sortes d'enveloppes de marionnettes gonflées au sèche-cheveu puis à l'hélium. Ces "flottants" ont été conçus par Renaud Herbin, le directeur du TJP qui propose les Giboulées.

on n'y croit pas !

"On est ravis parce qu'enfin ça va avoir lieu, on n'y croit pas !", se réjouit Delphine Verger, la responsable des relations avec le public au TJP. La dernière édition date d'il y a 4 ans. Il y a deux ans la biennale corps-objet-image a du être annulée pour cause de covid. "Les artistes et le public étaient fin près et on a du fermer les théâtres malheureusement, alors on est revenus gonflés à bloc". Les Giboulées, 34 spectacles pour enfants et adultes, ont lieu jusqu'au 19 mars.