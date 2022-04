Le retour des Machines dans les rues de Toulouse : la Ville mise sur 2024

Inaugurée en novembre 2018, la Halle de la Machine de Toulouse s'apprête à vivre un nouveau temps fort en ce week-end de Pâques. Le cheval-dragon, la dernière machine, qui repart le mois prochain en Chine, va sortir pour la première fois de la Halle. Les spectateurs pourront admirer gratuitement le galop de Long-Ma le long de la Piste des Géants. Francis Grass, l'adjoint au maire de Toulouse chargé de la culture, est l'invité de la matinale de France Bleu et France 3 Occitanie.

Combien de personnes espérez-vous ce week-end à la Halle de la Machine?

Plusieurs dizaines de milliers sans doute. Le secteur culturel a pâti depuis deux ans du confinement et des jauges. L'enjeu, c'est désormais que les visiteurs se rendent à ces évènements féériques. Attention d'ailleurs pour s'y rendre, évitez la voiture. Pensez au vélo, c'est très agréable le long du Canal du Midi. Tisséo met aussi à disposition une navette gratuite depuis le terminus de Ramonville. Et puis il y a le Linéo 8, ou encore le train avec la gare de Montaudran.

Pour ceux qui viennent en voiture, la question de la signalétique est toujours sensible. Allez-vous enfin mieux indiquer la Halle de la Machine ?

Oui, on veut mettre le paquet, on y travaille notamment avec Tisséo. Sur la signalétique, la succession des chantiers ne nous facilite pas la tâche. C'est une destination nouvelle, il faut que les gens s'habituent. D'autant que c'est très simple de s'y rendre depuis la rocade. Il faut encore que la Halle de la Machine gagne en notoriété, que la Piste des géants soit une destination identifiée par les Toulousains et les non-Toulousains, tout comme juste à côté l'Envol de la Machine et les Jardins de la Ligne.

Long Ma dans la Halle de la Machine quartier Montaudran à Toulouse. © Radio France - Alexandre Vau.

La Métropole de Toulouse a signé une délégation de service public avec la Compagnie de la Machine en 2018, pour dix ans. Quel bilan en tirez-vous ?

La première année, avant-Covid, a été très positive, très prometteuse. La crise a arrêté l'activité avec des reprises en dents de scie, un bel été 2021. On espère en sortir, et donner envie aux gens de venir ce week-end, et tout le temps.

C'est une animation qui coûte peu à la collectivité

Vous leur versez une subvention annuelle de 700.00 euros contre une redevance perçue de 55.000 euros. N'est-ce pas un gouffre financier pour la collectivité ?

Non, je rappelle que pour la Cité de l'Espace et l'Envol des Pionniers, nous consacrons 6 millions d'euros. La Halle a une capacité d'accueil de plus de 300.000 personnes, ce qu'on a fait la première année d'ouverture. C'est quasiment les mêmes niveaux que la Cité de l'Espace. C'est une animation originale qui marque Toulouse et qui est peu couteuse pour la collectivité.

L'Araignée va grimper sur le toit de la Halle ce week-end. © Radio France - Bénédicte Dupont

Comment allez-vous solutionner la problématique du stationnement dans le quartier ?

Il y a un parking 139 places juste à coté de l'Envol et de la Halle, un second parking de 600 places à quelques centaines de mètres et le parking Q-Park de 352 places. Cela fait plus de mille places de stationnement, sans compter les solutions de transports en commun.

Verra t-on bientôt à nouveau les Machines dans les rues de Toulouse, comme en novembre 2018 ?

Oui, on y travaille pour 2024. C'est vrai que ça fait loin depuis 2018, mais il y a eu la crise Covid, et l'an prochain en 2023, nous aurons la Coupe du monde de rugby (ndlr, Toulouse accueillera cinq matchs entre septembre et octobre 2023).