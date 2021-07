Le retour du chapiteau pour la 43è édition du Livre sur la Place à Nancy

La nouvelle réjouira les amoureux des livres et des rencontres littéraires : le chapiteau du Livre sur la Place à Nancy va faire son retour en septembre. L'édition 2020 avait été remaniée pour cause d'épidémie de covid.

Le Livre sur la Place et son chapiteau place de la Carrière, rendez-vous incontournable de la rentrée littéraire à Nancy

C'est le cœur battant du Livre sur la Place à Nancy : le chapiteau sera de retour cette année place de la Carrière. La 43è édition du salon littéraire se tiendra du vendredi 10 septembre au dimanche 12 septembre et permettra au public de déambuler à nouveau dans les allées du chapiteau, à la rencontre des auteurs.

L'an passé, pour cause de covid, le Livre sur la Place avait été maintenu mais de manière plus confidentielle : des rencontres et des tables rondes seulement sur réservations pour éviter les rassemblements de foule.

La Grèce, premier pays invité du Livre sur la Place

2021 verra donc le retour d'une manifestation normale, sous la présidence d'Enki Bilal, auteur de bandes dessinées et réalisateur. Plus de 500 auteurs ont été invités parmi lesquels Delphine de Vigan, Marie Darrieussecq, Philippe Torreton, Bernard Minier, Sorj Chalandon ou encore David Diop et Philippe Jaenada. De grands noms de la littérature internationale seront également au rendez-vous : Jonathan Coe, Victoria Hislop, Lionel Shriver.

Pour la première fois de son histoire, le Livre sur la Place ouvrira ses portes à un pays invité. Cette primeur revient à la Grèce à l’occasion du 200ème anniversaire de son indépendance. Lors d’une soirée festive à l’Opéra national de Lorraine, les voix d’Anna Mouglalis et Nikos Aliagas se mêleront à celle du chanteur Stavros Siolas pour une lecture-concert placée sous le signe de la poésie et de la musique.