Le retour du Luna park aux allées de l’Oulle à Avignon : près de 80 forains présents et determinés à rester là

Deuxième édition sur les allées de l’Oulle après 18 ans passés au fond du parking des italiens. Un départ voulu par la mairie à cause de riverains mécontents et un nouvel emplacement négocié après un bras de fer il y a deux ans mais désormais salué comme idéal par ses occupants.

Avignon, France

En fait il y a deux ans un différent avait opposé les forains et la mairie d’Avignon qui ne désirait plus les voir au bout du parking des italiens où les les riverains se plaignaient des nuisances sonores surtout en soirée. Les forains avaient pourtant monté leurs manèges et attractions à cet endroit durant 17 ans. C'est une année de plus qu'ils occuperont les lieux puisque les ayant occupé par force en refusant d'aller autre part. Car la municipalité souhaitait les déménager au Parc des Expositions de Chateaublanc jugé trop éloigné ou encore sur l'ile Piot jugée cette fois bien mal adaptée. Finalement un compromis l'an dernier leur autorisait les allées de l'Oulle . Un emplacement qui a fait recette en 2019 tant par une météo très clémente que la proximité de la ville ou des habitations gardoises de l'autre coté du Rhône. Durant les vacances de février 2019 les attractions avaient fait le plein et les forains ont bien compris que leur nouvel emplacement fait recette.

La crainte toujours présente que la mairie veuille à l'avenir déplacer les forains sur l'île Piot

Le vauclusien Michel Rabbat, aujourd’hui vice-président du Syndicat National des industriels forains, est en charge de l’organisation. "On en parle toujours de l'ïle Piot. Il ne faudrait pas que les collègues pensent que c'est du tout acquis .Il faut que le syndicat intervienne tout le temps , qu'il soit sur le pied de guerre pour permettre de conserver cet emplacement". Après le succès public de l’an passé on s’est serré sur ces allées désormais adoptées. Près de 80 forains ont installés leurs manèges et autres stands sur les trois hectares de l’esplanade. Un record qui n’a pas été sans quelques soucis pour caser toute le monde d’autant que le Luna park est de par tradition le lieu des attractions géantes comme ce Monster IV qui monte à 55 mètres et vient pour la première fois dans la cité des papes.

Le Luna park 2020 d’Avignon sur les allées de l'Oulle débute ce samedi 15 février et de poursuivra jusqu'au Dimanche 15 mars. Horaires sept jours sur sept du lundi au jeudi 14h/19h. Les vendredis et samedis de 14h à 21h et le dimanche 14h à 20h.