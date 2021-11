Le retour jusqu'à dimanche de la Fête du Livre du Var à Toulon

Annulée l’an passé à cause du covid, la 22ème édition de la Fête du Livre du Var démarre ce vendredi matin et jusqu’à dimanche soir à Toulon, présidée cette année par Daniel Picouly. Plus de 30.000 visiteurs sont attendus sous le chapiteau blanc de la Place d'Armes. L'entrée est gratuite.