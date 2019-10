Le retour sur Avignon de feuillets manuscrits et enluminés du XIVème siècle volés il y a une soixantaine d'année

36 feuillets qui avait été dérobés feuilles par feuilles avant semble-t-il 1960 dans un livre de prière enluminé, “Le livre d’heures de Valréas”. Or un universitaire et chercheur suédois va les retrouver en vente en plusieurs lots sur internet durant huit ans et les acheter au fur à mesure.

C’est aux Etats Unis, en France et même en Suède que ce chercheur et universitaire suédois, spécialisé dans l'histoire de l'art, les achète au fur à mesure durant huit ans à des vendeurs qui en ignorait apparemment l’origine. Cette origine Thomas Bergqvist Rydén va seulement la découvrir l'an passé : ces feuillets avaient bel et bien disparus d’un manuscrit médiéval propriété de la ville d’Avignon et même inscrit au catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France . Sans hésiter il contacte alors la médiathèque Ceccano où l’ouvrage ne comportait plus que 12 feuillets en quelque sorte rescapés. Une démarche qui aboutira à l’ambassade de France à Stockolm le 27 Septembre dernier avec une cérémonie de remise des 36 feuillets par le chercheur suédois à la directrice des bibliotheques-mediathèques d'avignon qui avait fait spécialement le déplacement.

Les derniers feuillets manquants encore dans la nature étaient mis en vente en vente l’an dernier

Entre-temps, toujours à l’affut sur les réseaux de vente en ligne, l’universitaire et chercheur suédois aura déniché les quatre derniers feuillets manquants pour compléter l’ouvrage. Cette fois la Direction Général des Patrimoines au service des Musées de France a fait le nécessaire auprès de différents vendeurs (dont une vente publique à Paris) pour se faire restituer ces exemplaires. Ce sont donc les 52 feuillets au complet de ce « Livre d’heures de Valréas » qui vont retrouver leur demeure avignonnaise où une nouvelle belle reliure les réunira à nouveau précise-t-on à la bibliothèque/médiathèque Ceccano. Le projet étant également d’inviter prochainement à Avignon Thomas Rydén, félicité par le ministère de la culture pour son initiative, à une présentation officielle de l’ouvrage reconstitué.