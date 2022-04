Le réveil du cheval-dragon émerveille les spectateurs à la Halle de la Machine de Toulouse

Un spectacle impressionnant ce week-end des 16 et 17 avril : Long Ma, le cheval-dragon, dernière invention de la Halle de la Machine, a déambulé sur la piste des Géants. 12 mètres de haut et 45 tonnes de métal, le tout animé par une quinzaine de personnes, sous les yeux ravis de petits et grands.

Les Toulousains connaissent bien le Minotaure et l'Araignée. Ce week-end des 16 et 17 avril, ils ont pu découvrir le cheval-dragon : Long Ma, la dernière création de la Halle de la Machine, à Toulouse. Une carcasse de métal de 12 mètres de haut, avec de la fumée qui sort des narines et du feu de la gueule. Grâce à la quinzaine de personnes aux manettes, le cheval-dragon s'anime et peut marcher sur plusieurs mètres.

Les spectateurs ont donc assisté au réveil de Long Ma et à sa marche, à la rencontre du Minotaure et de l'Araignée, perchée sur le toit de la Halle. Le tout sous les yeux écarquillés des nombreux enfants comme Maxence et Maxine, qui le suivent. "C'est des machines géantes, se réjouit Maxine, _les yeux sont rouges et très jolis, c'est vraiment magnifiqu_e", mais les frères et la sœurs n'ont pas eu peur pour autant.

La maman, Claire ne voulait pas rater le spectacle, gratuit ce week-end, "on a mis le réveil juste pour ça, on est déjà venu à la Halle et là on voulait profiter de Long Ma." Pendant une heure, le cheval-dragon marche et rugit au rythme de la musique.

à lire aussi VIDEO - Répétition générale avant le spectacle de Long Ma et des géants ce week-end à Toulouse

Long Ma a rejoint le Minotaure © Radio France - Shannon Marini

Fanny et Thomas connaissaient déjà le Minotaure et ne sont pas déçus par cette nouvelle création. "C'est bien de voir qu'ils ajoutent de petites nouveautés à chaque machine. Avec le Minotaure, on avait déjà la fumée, là, il y a l'eau, le feu qui se rajoutent. Chaque machine est unique." Des détails qui font toute la différence pour Fanny, "ça fait réel en fait, c'est pour ça que c'est impressionnant, on s'y croit vraiment. Les yeux du cheval sont hypnotiques", ajoute Thomas.

Un spectacle tout en musique et en fumée © Radio France - Shannon Marini

L'Araignée est perchée sur le toit de la Halle © Radio France - Shannon Marini