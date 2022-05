"Le Rire de Cabu", découvrez les œuvres du dessinateur de Charlie Hebdo assassiné exposées à Toulouse

C'est une exposition gratuite présentée pour la première fois en dehors de la capitale. Dans l’espace Charles de Gaulle, au cœur de l’Hôtel de Région de Toulouse, l’exposition "Le Rire de Cabu" propose 400 dessins cultes dont de nombreux inédits, qui "démontrent que l’on peut rire de tout, surtout lorsque cela fait réfléchir".

Horaires : du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00. Nocturne les jeudis jusqu'à 20h00.

à lire aussi Les Hôtels de Région de Toulouse et Montpellier accueillent 400 dessins de Cabu dès le 3 mai

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce sont aussi des retrouvailles avec les personnages emblématiques de Cabu comme le Grand Duduche, Catherine Saute-au-paf ou l’adjudant Kronenbourg, et avec ses dessins pour l’émission de Dorothée. Tous les sujets chers à Cabu sont abordés (consommation, société, culture, les femmes, les jeunes, les cons, et la politique bien sûr !) et ses combats sont au premier plan : l’écologie, le pacifisme, la liberté d’expression.

Une section spéciale Occitanie ravira les visiteurs, quand Cabu se moque des travers des habitants de Montauban, Toulouse, du Larzac ou encore de Lourdes. L'exposition était visible dès 2020 à Paris.