"Le rire de K-bu" s'expose à la Duduchotèque de Châlons-en-Champagne

Une nouvelle exposition consacrée au dessinateur Cabu, se tient jusqu'en septembre 2020 à la "Duduchotèque" de Châlons-en-Champagne. On y découvre des dessins de jeunesse du Châlonnais (dont des inédits) avec pour thème le rire, l'un des moteurs de Cabu.

Châlons-en-Champagne, France

C'est au premier étage de la "Duduchotèque" que commence l'exposition "le rire de K-Bu". Et à ce stade vous vous demandez peut-être pourquoi "K-Bu" et non "Cabu" ? Et bien parce qu'il s'agit de l'une de ses premières signatures. "C'est important pour nous", souligne Jean-François Pitet le commissaire de l'exposition, "Parce que K-Bu c'est sa jeunesse châlonnaise. _Il n'utilisera le surnom de Cabu que lorsqu'il arrivera à Paris_". Les différentes signatures du dessinateur habillent désormais les contremarches de la "Duduchotèque".

"Ma chance c'est d'être né à Châlons-sur-Marne", disait Cabu, qui fera de sa ville l'un des décors de ses nombreux dessins © Radio France - Aurélie Jacquand

174 dessins de jeunesse sont accrochés aux murs. Des oeuvres dont le décor principal est très souvent la ville de naissance du dessinateur, Châlons-en-Champagne, qui s'appelle encore à l'époque Châlons-sur-Marne. "Dans les années 50 c'est la France en réduction, une ville administrative, épiscopale et de garnison. Et comme c'est une éponge, il absorbe tout ça et va le recracher avec de l'encre", explique François Pitet.

Cette exposition est aussi l'occasion de découvrir des inédits de Cabu, comme les dessins de son premier livre : "Il doit avoir 19 ans environ. C'est exceptionnel et ça n'a jamais été montré". Et ce n'est bien sûr qu'une infime partie de l'oeuvre du dessinateur :"Il ne jetait rien", souligne son épouse Véronique, qui trouve cette exposition "Magnifique. Elle est en mouvement et puis je veux qu'on entende des rires !"

Des planches du premier livre de Cabu sont exposées pour la toute première fois © Radio France - Aurélie Jacquand

Cabu, roi des canulars

Moqueur, mais jamais méchant, le jeune Cabu a très tôt eu à coeur de faire rire ses lecteurs. C'est donc tout naturellement que le rire a été choisi comme thème de cette nouvelle exposition. Mais le rire ne transpirait pas uniquement dans les oeuvres du Châlonnais, qui connaissait sa ville comme sa poche et qui n'hésitait pas à mettre au point des canulars avec ses copains : "Comme cette fois où ils se sont présentés avec une voiture à pédales comme étant un Team de coureurs suédois faisant le rallye Monte Carlo et qu'ils essayaient de trouver de l'essence pour leur voiture à pédales". Des photos et des témoignages de cette époque ont été recueillis pour enrichir l'exposition.

Jean-François Pitet, commissaire de l'exposition "le rire de K-Bu" à la Duduchotèque de Châlons-en-Champagne © Radio France - Aurélie Jacquand

La Duduchotèque propose de voir des esquisses de dessins de Cabu © Radio France - Aurélie Jacquand

Un seul mot d'ordre donc dans cette exposition : le rire ! "Le rire de K-Bu" est visible jusqu'au 27 septembre à la "Duduchotèque", rue Léon Bourgeois à Châlons-en-Champagne.