Le Rocher de l'Arsault accueille la première truffière de Périgueux

Périgueux, France

Périgueux n'aura plus à envier Sarlat ou Sorges. La capitale périgourdine a planté sa première truffière, cette semaine. Une trentaine d'arbres ont été mis en terre sur le Rocher de l'Arsault, sur les hauteurs de la vallée de l'Isle. "Quand nous avons des personnes qui viennent pour voir la trufficulture, plutôt que de les envoyer dans des communes limitrophes, nous pouvons le faire sur Périgueux même", explique Christian Pratique, président de l'Association des trufficulteurs pétrocoriens, qui porte le projet depuis deux ans.

Cette truffière est un nouvel atout touristique. _"C'est une vitrine"_, se réjouit le trufficulteur. "Pour les personnes qui viennent visiter et consommer de la truffe à Périgueux, nous avons des visites qui vont être faites avec l'Office de Tourisme. Nous allons pouvoir leur montrer comment on fait les plantations et comment viennent les truffes sous ces arbres-là".

La future truffière installée au sommet du rocher de l'Arsault © Radio France - Chloé Martin

La gastronomie est également à l'honneur : après la visite, les touristes qui le souhaitent pourront déguster la truffe, dans deux restaurants partenaires. "On a mis quelques plats en place spécialement pour cela", développe le chef Emmanuel Cornu, de l'établissement Le Rocher de l'Arsault. "L'Office de tourisme nous dira combien de personnes veulent venir déguster de la truffe, pour qu'on puisse se préparer et les accueillir".

Une visée pédagogique

Les touristes ne seront pas les seuls à profiter de la truffière de la Roche d'Arsault. Dès le printemps, les écoliers de Périgueux pourront la visiter et observer la croissance des arbres. "Au point de vue pédagogique, c'est formidable pour les enfants", expose Christian Pratique. "Ils pourront voir, petit à petit, l'avancée de l'arbre et comment il se comporte sur le terrain. D'une année sur l'autre, nous aurons une progression qui se fait et un certain changement sous ces arbres-là".

Il faudra tout de même attendre pour goûter les truffes produites à l'Arsault. Après les plantations des arbres, six à sept ans en moyenne sont nécessaires pour le cavage des premiers champignons.