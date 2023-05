Le rock basque des années 70 déferle sur Biarritz avec un hommage à Errobi

En 1973, alors que foisonnent les chanteurs et groupes folks qui s'accompagnent d'une guitare sèche, un ovni apparait sur la scène musicale basque: le groupe Errobi, formé par le duo Mixel Ducau (voix, guitare et claviers) et Anje Duhalde (voix, guitare). Le groupe sera actif jusqu'en 1985, avec la participation de Beñat Amorena (batterie), Jean Phocas (basse), et Mikel Halty (basse). Mais aussi un parolier favori, Daniel Landart, qui offre des textes revendicatifs et percutants, reprenant les luttes féministes, sociales, écologistes, et bien sûr, en faveur de l'indépendance du Pays Basque.

Errobi est une référence pour tous les musiciens basques aussi par sa musique, particulièrement léchée. Le chanteur Jojo Bordagaray déclare que quand il a été sollicité sa réponse a été "bien sûr que oui ! Le groupe Errobi, woaoh ! J'ai eu des étoiles dans les yeux, comme un gosse". Mikel Artieda, actuellement professeur en master de jazz à Jérez, l'adjectif pour qualifier Errobi est "admirable". "Avec ce projet je découvre maintenant que chaque chanson est une œuvre d'art en soi. Vous prenez la chanson "Euskadi" par exemple, et la progression harmonique est du niveau de John Coltrane, c'est stupéfiant !"

6 mois de répétition

Xabi Péry est à l'origine du projet "Atzar Hadi", comme un hommage pour ce groupe qui a été à l'origine de sa vocation de musicien professionnel dit-il. "Ils ont été des précurseurs, les premiers" reprend-il, "quand on les compare à des musiciens internationaux comme Crosby, Stills, Nash and Young, Bob Dylan ou Pink Floyd, quand on voit les harmonies qu'ils utilisent et qu'on les joue aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont à un niveau bien supérieur à tout ce qui a pu exister dans la musique basque".

Concert le 17 mai à l'Atabal à Biarritz

Pour le concert du 17 mai à Biarritz, il a fallu rassembler sept musiciens Xabi Pery (guitare), Patxi Amulet (voix), Mikel Artieda (basse), Javier Pérez de Azpeitia (claviers), Jojo Bordagarai (voix), Xabi Albistur (guitare acoustique), et Patrick Calvet (batterie), au lieu des quatre de la formation historique. Le concerte débutera à 20h30, les places sont au prix de 18€. Bonus pour ceux qui ont lu cet article jusqu'au bout ou qui assisteront au concert : un QR code est disponible pour avoir toutes les paroles et les traductions des chansons d'Errobi. Vous pouvez même l'apercevoir sur l'affiche derrière les musiciens en photo de une de cet article :-)