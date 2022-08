Le rockeur Pete Doherty attendu en Creuse pour le festival Check-in Party

Le groupe britannique The Libertines et son chanteur Pete Doherty seront à l'affiche du Check-in Party le week-end du 19 et du 20 août à l'aérodrome de Guéret-Saint-Laurent. Une venue de choix pour le jeune festival creusois.

Une nouvelle tête d'affiche pour le festival Check-in Party a été annoncée ce mercredi, et pas des moindres puisqu'il s'agit de Pete Doherty, légende vivante du rock britannique. Il sera présent pour la deuxième édition du festival qui se tient à l'aérodrome de Saint Laurent, près de Guéret avec son groupe The Libertines. Le groupe anglais remplace au pied levé un autre groupe, les Australiens de The King Gizzard and the Lizard Wizard qui ont annulé leur venue en Creuse.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une star du rock britannique

Le groupe anglais donnera seulement trois concerts en France cette année, dont deux cet été. Pour le Check-in Party donc, mais aussi en Bretagne au Motocultor Festival, à Saint-Nolff dans le Morbihan (le 18 août).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pete Doherty et sa bande sont attendus le vendredi 19 août sur l'aérodrome Guéret-Saint-Laurent, à partir de 23h50 pour un concert inédit. "Pour nous, ce n'était pas forcément envisageable au début", affirme Sébastien Chevrier, le co-directeur et co-programmateur du Check-in Party. "On est finalement ravis. Je pense que les spectateurs le seront également".

Comment The Libertines se sont retrouvés dans la programmation du Check-in party 2022 ? Reportage à écouter ici Copier

Deux jours de festival

Il y aura deux jours de concerts pour cette deuxième édition du Check-In Party, le vendredi 19 et le samedi 20 août. Plusieurs têtes d'affiche sont également prévues, comme le groupe français Feu! Chatterton ou encore French 79. Les organisateurs espèrent attirer jusqu'à 5.000 festivaliers par soir.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix