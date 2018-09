On attend autour de 110 000 festivaliers entre jeudi et dimanche, ainsi que 3000 bénévoles. Et forcément, ce succès populaire annoncé ne se fait pas sans mesures de sécurité.

La 33e édition du Roi de l'Oiseau début ce jeudi dans les rues du Puy en Velay, sur le thème cette année de « La femme, l’Homme de guerre et l’Homme de paix ». Comme chaque année depuis 1986, la ville va regorger de spectacles, d'animations de stands et de marchés. On attend autour de 110 000 festivaliers entre jeudi et dimanche.

Il y aura forces de sécurité en renfort et notamment 14 motards de la police, ainsi que 4 équipes mobiles, venues de départements de la région et spécialisées dans les interventions rapides en cas de crise ou d'attaque Une compagnie de CRS sera présente vendredi soir et samedi soir. Autre renfort, celui des militaires de l’opération Sentinelle qui effectueront leurs rondes durant toute les festivités, jusqu'à dimanche. Tout cela s'ajoute aux forces de sécurité habituelles et notamment les gendarmes qui seront notamment concentrés en périphérie du Puy en Velay pour contrôler l'accès à la ville et procéder également à des contrôles d'alcoolémie.

Coté spectacle, l'édition 2018 sera une fois encore très riche

4 jour a partir de jeudi soir pour s'immerger totalement dans cette ambiance renaissance qui envahit les rues de la capitale Vellave.

61 associations soit 3500 bénévoles travaillent sur cette programmation de "la Femme, l’Homme de paix et l'Homme de guerre". A côté de cela, vous avez une programmation professionnelle avec 20 à 25 troupes de comédiens de musique de danse de saltimbanque qui animent la manifestation durant quatre jours au Puy-en-Velay. Nous avons des troupes qui nous viennent de tous les pays d’Europe Portugal, Italie, Espagne, Slovaquie. Nous avons un des plus grandes manifestations historiques européenne avec un bal renaissance qui est le plus grand d’Europe. Gérard Langrenez, le président du comité d'organisation.

