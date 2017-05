Le roi de la carte à jouer à l'honneur à Brûlain

Brûlain, dans le sud Deux-Sèvres, fête le bicentenaire de la naissance de Baptiste-Paul Grimaud, l'homme qui a révolutionné la carte à jouer par plusieurs inventions. Conférence et exposition sont organisées pour l'occasion.

Le système pour rendre les cartes plus opaques et éviter la triche c'est lui. Les coins arrondis aussi. "Baptiste-Paul Grimaud a œuvré pour améliorer les procédés de fabrication et la qualité des cartes", résume Christian Rousseau, spécialiste et collectionneur de cartes à jouer en conférence à Niort ce jeudi (cf programme ci-dessous). Et l'homme est né à Brûlain, dans les Deux-Sèvres, le 6 mai 1817. La commune célèbre le bicentenaire de sa naissance cette semaine.

Au départ, Baptiste-Paul Grimaud travaille dans le secteur du transport. A la mort de son père, il quitte les Deux-Sèvres pour Paris où il devient commissaire de roulage. Et puis, en 1851, il rachète un atelier de cartes à jouer et créé la société Grimaud et Cie. C'est le début de sa carrière de maître cartier.

"Je l'ai toujours un peu considéré comme le Bernard Tapie de la carte à jouer"

"Il savait s'associer avec des personnes qui avaient la puissance financière et des personnes qui avaient la puissance technique et technologique", raconte Christian Rouleau. Baptiste-Paul Grimaud dépose beaucoup de brevets et "comme les autres l'ont copié, il a souvent gagné en justice. Cela mettait la-dite société en difficulté et il la rachetait on ne va pas dire pour le franc symbolique mais peut-être. C'est pour ça que je l'ai toujours un peu considéré comme le Bernard Tapie de la carte à jouer", poursuit le spécialiste.

Baptiste-Paul Grimaud disparaît en 1899 mais la société va se poursuivre avec ses associés et ses neveux. Aujourd'hui le nom appartient à groupe mondialement connu Cartamundi. Et reste incontournable. "Dans les casinos ou les lieux où il y a besoin de cartes à jouer de grande qualité, la marque Grimaud est vraiment la référence en matière de cartes à jouer", fait remarquer Alain Lecointe, le maire de Brûlain où le souvenir de Baptiste-Paul Grimaud perdure puisque la rue principale porte son nom. Et sur le logo de la commune il y a 3 cartes à jouer.

