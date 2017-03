Le Roi Léon en tête d'affiche

Le Roi Léon a écrasé ses concurrents. Il est sorti vainqueur du concours de l'affiche des Fêtes de Bayonne 2017. Avec 36,8% des suffrages. Le résultat a été dévoilé ce mardi.

Dans cette dernière ligne droite du concours de l'affiche des Fêtes de Bayonne 2017, ils étaient cinq candidats en lice. Des postulants qui exposaient leur affiche au musée Basque de Bayonne ces deux dernières semaines. Là, monsieur et madame Tout-le-Monde pouvaient se faire une idée de visu et voter pour leur favorite. 1998 personnes ont ainsi défilé devant les cinq affiches finalistes. Mais elles n'ont pas été les seules à voter.

Plus de 8 000 votes : un record

Au total, ce sont 8 860 personnes (un record, +24,6% par rapport à 2016) qui ont exprimé leur choix, via internet, dont 2 082 Bayonnais. Les autres ? Ils viennent de tous horizons : d'Ajaccio à Amiens, de Strasbourg à Brest, des régions d'Outre-Mer, mais aussi de New York, Washington, Los Angeles, les Pays Bas, l'Espagne. 59% des votes sont quand même issus des Pyrénées-Atlantiques et du sud des Landes.

Et c'est donc le Roi Léon qui est sorti vainqueur de ce concours. Avec 36,8% des suffrages (vote du public combiné à celui de la commission extra-municipale des Fêtes de Bayonne), devant les projets d'affiche de Claude Davancens (22,4%), du binôme Anna Pétrissans - Stéphane Baillet (21,42%), d'Audrey Birles (16,45%) et de Javier Balda (2,95%).

C'est un formidable symbole —Yves Ugalde, adjoint chargé de la Culture à la Ville de Bayonne

"L'icône des enfants revient au premier plan à travers ce choix", Yves Ugalde, adjoint à la Culture à la Ville de Bayonne Partager le son sur : Copier

Jean-René Etchegarray (maire de Bayonne) et Henri Lauqué (président de la commission extra-municipale des Fêtes de Bayonne) dévoilent l'affiche 2017 © Radio France - Valérie Menut