Le roller disco fait son retour, une piste à Labège pour les nostalgiques

Popularisé dans les années 1980 par le cinéma et la pop culture américaine, le roller disco fait son retour. Patins arc-en-ciel et couleurs pastel aux pieds, ils sont nombreux sur la piste temporaire installée dans le centre commercial de Labège pendant ces vacances scolaires.

Le côté rétro attire les jeunes et les moins jeunes à qui les patins rappellent des souvenirs de jeunesse. "J'ai toujours eu envie d'en refaire, confie Caroline, elle n'est pas étonnée par le succès, la série "Stranger things" a remué tout ça et nous a redonné envie. Tout le monde a pu noter cette scène qui nous rend forcément nostalgique."

La location des patins coûte deux euros et 90 centimes de l'heure © Radio France - Shannon Marini

Des souvenirs de "La Boum"

Pascale sur le bord de la piste laisse les patins à ses filles, mais profite de l'ambiance, "la musique est appréciable, ça ramène plein de souvenirs". Des souvenirs de cinéma notamment, Pascale n'a pas oublié la scène de roller dans "La Boum" : "Vu et revu au moins 50 fois, je me vois bien en train de voir le film et l'impression d'être sur la piste." Amélie et Chelsea, 19 et 20 ans osent, genouillères et coudières, elles sont protégées de la tête aux pieds. "On n'en a jamais fait et ça se voit. On s'entraide, si on tombe, on tombe à deux !"

La responsable de cette piste temporaire, Shirley Pluot l'a bien compris, la nostalgie ça marche, "les gens nous disent souvent que c'est un retour en enfance pour eux et ils sont contents de voir que ça existe et que ça revient à la mode". La piste et les boules à facettes restent en place jusqu'au 29 mars. L'accès illimité à la piste de roller coûte cinq euros pour les moins de 12 ans et sept euros pour les plus de 12 ans. Vous pouvez venir avec vos propres rollers, sinon il est possible d’en louer sur place : deux euros et 90 centimes par heure.